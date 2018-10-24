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Galatasaray-Schalke 04 maçı sebebiyle İBB metro seferlerini uzattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Schalke 04 karşılaşmasıyla ilgili gelen talep üzerine metro sefer saatlerini 01.00’e kadar uzattı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:26
Galatasaray-Schalke 04 maçı sebebiyle İBB metro seferlerini uzattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray’ın bu gece Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle gelen talep üzerine, sefer saatlerini uzattı.

Bu gece saat 22.00’da başlayacak Galatasaray-Schalke 04 maçı sefer saatlerinin stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlaması için 01.00’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

“Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği!” başlığıyla yapılan duyuru şu şekilde:

Sayın yolcularımız; 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00’de Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında oynanacak Galatasaray-Schalke 04 müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır.

Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübüne başarılar dileriz.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:26
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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