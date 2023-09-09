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Spor Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-09-09 17:12:00 -
Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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