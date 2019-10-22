Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri…22 Ekim 2019 Salı 21:12
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri…
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray evinde Real Madrid’i konuk edecek. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri…
Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri
Galatasaray
Muslera
Christian Luyindama
Marcão Teixeira
Yuto Nagatomo
J. Seri
Ryan Donk
S. Nzonzi
Ryan Babel
Florin Andone
Real Madrid
T. Courtois
Carvajal
R. Varane
Marcelo
T. Kroos
Casemiro
F. Valverde
E. Hazard
K. Benzema
Rodrygo
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