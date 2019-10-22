Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri…

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri… Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray evinde Real Madrid’i konuk edecek. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri… Galatasaray Real Madrid maçı ilk 11'leri Galatasaray Muslera Mariano Christian Luyindama Marcão Teixeira Yuto Nagatomo J. Seri Ryan Donk S. Nzonzi Younès Belhanda Ryan Babel Florin Andone Real Madrid T. Courtois Carvajal Sergio Ramos R. Varane Marcelo T. Kroos Casemiro F. Valverde E. Hazard K. Benzema Rodrygo

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