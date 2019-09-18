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Galatasaray rakibini deviremedi!

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 22:23
Galatasaray rakibini deviremedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. maçında Club Brugge ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla Club Brugge ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına 1'er puanla başladı.

Galatasaray bir sonraki maçında Paris Saint-Germain'i İstanbul'da ağırlayacak. Club Brugge ise Real Madrid'e konuk olacak.

Galatasaray en net gol pozisyonunu 31. dakikada Ryan Babel ile yakaladı. Hollandalı yıldız, savunmanın hatasında topu alıp karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Mignolet gole izin vermedi.

Club Brugge'de Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Stat: Jan Breydelstadion

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Seri (Dk. 90+3 Donk), Babel, Feghouli, Falcao

Sarı kartlar: Dk. 56 Lemina, Dk. 73 Nzonzi, Dk. 90+4 Donk (Galatasaray), Dk. 73 Openda, Dk. 80 Vormer (Club Brugge)

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:23
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Club Brugge
  4. Galatasaray
  5. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

  • Abdullah.Abdullah.27 dk önce
    Galatasaray dua ettsinki, rakibini onu devirmedi. "Taktik maktik yok", rezil oyun.
  • KanuniKanuni48 dk önce
    İlk onbirde yirmi iki yabancı futolcu , radyodan dinlesem top kimde anlayamıyacağım. Şenol Güneş hangi futbolcuları milli takıma çağıracak ? Neyse , benim için sorun yok , ne izliyorum.

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