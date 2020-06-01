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Spor

Galatasaray: "Rakibimizi geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak, saha içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz"

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin "1986-87 sezonu şampiyonluğu Beşiktaş’a verilmeli" sözlerinin ardından, açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 21:48:52 -
Galatasaray: "Rakibimizi geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak, saha içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz"

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin "1986-87 sezonu şampiyonluğu Beşiktaş’a verilmeli" sözlerinin ardından, açıklamada bulundu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir. Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray’ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz" denildi.

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