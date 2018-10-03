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Galatasaray, Portekiz'de zafer planlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray ikinci maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:41
Galatasaray, Portekiz'de zafer planlıyor!

Süper Lig'de lider olan Galatasaray D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek, ilk haftayı lider olarak tamamlamıştı.

Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'da iki futbolcu Porto karşısında forma giyemeyecek, iki futbolcunun ise durumu belirsiz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Porto mücadelesinde cezalı olduğu için oynayamayacak. Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto'ya karşı sahadaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan kaptan Selçuk İnan ve Eren Derdiyok'un durumları ise maç saatinde belli olacak.

Porto, Aboubakar'dan yoksun

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı sahada olamayacak. Porto'nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu Aboubakar, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer'in de Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

PORTO - GALATASARAY

STAT: Dragao
HAKEM: Micheal Oliver
SAAT: 22:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira, Otavio, Brahimi, Marega
TEKNİK DİREKTÖR: S. Conceiçao

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR:  Fatih Terim 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:41
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