Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi

Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kabak, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.

"Gelenekleri olan bir kulübe geldim"

Ozan Kabak'ın imza sonrası ilk açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Sahada bir savaşçıyım. Büyük hedeflerim var. Gelenekleri olan müthiş tarihe sahip bir kulübe geldim. Takımımla tanışmak ve maçlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Milli takımdan tanıdığım Berkay Özcan Stuttgart'ta oynuyor ancak onunla hiç birlikte oynamadım. Ayrıca Halil Altıntop'u da biliyorum."

"Kadro planlamamızın önemli bir parçası"

Stuttgart Sportif Direktörü Reschke ile Ozan'la ilgili; "Avrupa'nın ünlü kulüplerinin teklifine rağmen, Ozan'ın Stuttgart'ı tercih etmesinden dolayı çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermişti. Umut verici savunma yeteneklerine sahip. Orta vadeli kadro planlamamızın önemli bir parçası" diye konuştu.