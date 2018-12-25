Galatasaray, Onyekuru için Everton'a teklifini sundu!

Galatasaray'ın Sivasspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyette 2 gole imza atan Henry Onyekuru, ülkesi Nijerya'da gündem oldu. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı forma altında en etkili performansını sergilediğini belirtilirken, milli takım için de bu durumun olumlu olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru bu sezon toplamda 20 resmi maçta forma giydi.

Everton henüz bir cevap vermedi

Süper Lig'de 15 maçta 1.154 dakika süre alan genç futbolcu 6 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Galatasaray, sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Ada ekibine 7 milyon euro bonservis önerisinde bulunduğu belirtildi. Everton cephesi, Galatasaray'ın bu teklifine henüz bir cevap vermedi.

(Sporx)