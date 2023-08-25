Galatasaray o oyuncuya veda etti
Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüpspor forması giyen savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna son şampiyon unvanıyla başlayan ve yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferler ile dikkatleri çeken Okan Buruk'un ekibi Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Arda Turan yönetimindeki 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!
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