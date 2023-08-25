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Spor Galatasaray o oyuncuya veda etti
Spor

Galatasaray o oyuncuya veda etti

Yeniakit Publisher
2023-08-25 18:54:00 -
Galatasaray o oyuncuya veda etti

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüpspor forması giyen savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna son şampiyon unvanıyla başlayan ve yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferler ile dikkatleri çeken Okan Buruk'un ekibi Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Arda Turan yönetimindeki 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!

Galatasaray, Alpaslan Öztürk'e veda etti
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