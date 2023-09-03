Galatasaray mutlu sona yakın
Galatasaray'ın, bir süredir gündeminde yer alan Davinson Sanchez transferinde sona yaklaştığı ileri sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar Kolombiyalı stoper ve kulübü Tottenham ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul’da olması bekleniyor.
Galatasaray oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Davinson Sanchez’in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecekti.
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