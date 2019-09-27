Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Geri sayım başladı

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Arena’da karşılaşacak. Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Son 4 derbide kazanan olmadı

Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında oynanan son 4 karşılaşmada kazanan olmadı. 2017-2018 sezonunun 9. haftasında Türk Telekom Arena’da oynanan karşılaşma 0-0’lık skorla tamamlandı.

Sezonun 26. haftasında da Şükrü Saraçoğlu’ndaki mücadelede Fenerbahçe ve Galatasaray 0-0’lık skorla birer puanı paylaştı.

2018-2019 sezonunun 11. haftasında ise Fenerbahçe, Galatasaray Türk Telekom Arena’ya konuk olurken, karşılaşma skor olarak farklı olsa da mücadele 2-2’lik beraberlikle bitti. Sezonun ikinci yarısı 28. haftada Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu’nda Galatasaray’ı ağırladı. 90 dakika yine 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Cüneyt Çakır’ın derbi performansı

12. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak Cüneyt Çakır’ın, daha önce görev aldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Çakır, en son 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı.