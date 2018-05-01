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Galatasaray mağlubiyetinin faturası Fenerbahçe'ye kesildi

Şampiyonluk yarışının kritik karşılaşmasında lider Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta fatura olaylı Fenerbahçe derbisine çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 08:17
Galatasaray mağlubiyetinin faturası Fenerbahçe'ye kesildi

G.Saray'a 2-0 yenilerek 2. girdiği haftayı 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutları iyice azalırken Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Beşiktaş'ta, fatura F.Bahçe derbisine çıktı. Siyah-beyazlı yöneticiler ezeli rakipleriyle oynayacakları kritik maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde ve sonrasında yaşananların teknik heyeti de takımı da kötü etkilediğini ifade ettiler.

"KONSANTRE OLAMADIK"

Öyle ki Alvaro Negredo'nun ve Ryan Babel'in kaçırdığı 2 inanılmaz pozisyon, Pepe ve Negredo'nun sakatlanması, Şenol Güneş'in Love yerine Jeremain Lens'i oyuna sokması, takımın yaptığı inanılmaz hatalar ve futbolcuların isteksiz bir görüntü sergilemesinin sebebi olarak kupa maçındaki travma ve sonrasında takımın G.Saray'a konsantre olamaması gösterildi. 

Derbide kafasına atılan yabancı cisimle yaralanan ve 5 dikiş atılan teknik patron Şenol Güneş'in, F.Bahçe cephesince 'tiyatro' sergilemekle suçlanmasının tecrübeli hocayı demoralize ettiği belirtilirken futbolcuların da bu gergin atmosferde şampiyonluk maçı gözüyle bakılan G.Saray derbisinin havasına giremedikleri vurgulandı. 

Kartal'a 2 gün izin

Beşiktaş'ta G.Saray yenilgisinin ardından takıma 2 gün izin verildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü tekrar oynanmasına karar verilen F.Bahçe maçına çıkmama kararı alan siyah-beyazlılar yarına kadar dinlendikten sonra akşam yapacağı idmanda Kayserispor hazırlıklarına başlayacak. (Vatan - Şampiy10)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:17
  1. Ziraat Türkiye Kupası
  2. Beşiktaş Spor Kulübü
  3. Türkiye Cumhuriyeti
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  5. Beşiktaş Kulübü
  6. Alvaro Negredo
  7. Türkiye Kupası
  8. Ziraat Kupası
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