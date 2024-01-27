Galatasaray maçında neden yapay zeka patladı?

G.Saray-İstanbul maçında Icardi'nin iptal edilen golünde neden yapay zekanın devreye girmediği, yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanmadığı ve eski usulle çizgi çizildiğine dair pek çok yorum yapıldı.

Cevap, 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin tanıtım toplantısında VAR hakemi İlker Coşkun'un açıklamalarında yatıyor. İşte İlker Coşkun'un o toplantıda "Yüzde bir ihtimal" diye bahsettiği pozisyonla ilgili açıklama:

1 KİŞİ GİBİ ALGILIYOR

"Yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılmadığı durumlar da olabiliyor. Bu durumlarda yapılması gerekenler şöyle; UEFA'nın tavsiye ettiği olay, çok nadir yaşanmakla birlikte, belki 100 pozisyonda bir sefer olabilecek bir durum.

Özellikle duran toplarda, serbest vuruş ve köşe vuruşu sıralarında daha çok olan bir durum. Oyuncuların beden bedene durduğu durumlarda yarı otomatik ofsayt sistemi, iskelet taraması yaparken bazen birden fazla oyuncunun iskelet sistemi çakışıyor ve bu iki oyuncuyu bir oyuncu olarak algılayabiliyor. Bu tür durumlarda UEFA'nın izlediği yol şu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KAMERA DEVREDE!..

Yarı otomatik ofsayt sistemi, iskelet sistemini yanlış taradığı için yanlış yerden çizgi çiziliyorsa o zaman yarı otomatik ofsayt sistemini kesinlikle kullanma, yayıncı kuruluş kameralarından eski usul sistemle çizgiyi çiz, eğer çizilemiyor; kimin önde olduğu, kimin arkada olduğu anlaşılamıyor, çok iç içe bir pozisyonsa o zaman da sahada hakem ekibinin vermiş olduğu kararı VAR hakemi onaylar. Sahadaki hakemin verdiği karar kalır."