Galatasaray maçı öncesi Kana Bıyık kadro dışı!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Jean Armel Kana Bıyık'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle Galatasaray maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakıldı.07 Kasım 2018 Çarşamba 19:05
Kayserispor, Jean Armel Kana Bıyık'ın disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:
Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Jean Armel Kana Bıyık antrenmanlarda, müsabakalarda ve Teknik Heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle Teknik Heyetimizin raporu doğrultusunda ,Yönetim Kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır.
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