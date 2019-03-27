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Galatasaray, kupa hazırlıklarını sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:04
Galatasaray, kupa hazırlıklarını sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. İstanbulspor ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.


Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’la hazırlık maçında karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş’ün attığı gollerle karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ağrıları bulunan Selçuk İnan, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmazken, kendisine verilen özel program dahilinde çalıştı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi süren Mitroglou da antrenmana katıldı. Öte yandan Senegal Milli Takımı’nın Mali ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen golcü oyuncu Diagne’nin durumunun ise İstanbul’da yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacağı açıklandı. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:04
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