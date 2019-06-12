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Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:18
Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yapıldı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen divan kurulu, Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Mustafa Cengiz'in farklı bir yerde toplantısı olması nedeniyle divan kuruluna katılamadığı belirtildi. Toplantıda yönetim kurulunu başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bazı yöneticiler temsil etti.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar, toplantı öncesinde düzenlenen piknikle kutlandı.

Divan kurulu toplantısına A takımın elde ettiği Süper Lig ve Türkiye Kupası ile futbol altyapı takımlarının kazandığı şampiyonluk kupaları da getirildi.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:18
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