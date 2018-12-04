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Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının açıklaması geri çekilene ya da düzeltilene kadar vakfın toplantılarına katılmayacağını duyurdu.
04 Aralık 2018 Salı 19:21
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:21
Galatasaray
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