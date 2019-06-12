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Galatasaray Kulübü haziran ayı divan toplantısı başladı

Galatasaray Kulübü’nün Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:09
Galatasaray Kulübü haziran ayı divan toplantısı başladı

Galatasaray Kulübü’nün Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.


Galatasaray Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Divan toplantısı öncesinde divan üyelerine şampiyonluk kutlamalarının bir parçası olarak piknik - grill partisi verildi. Divan kurulunun toplantısının gündemine bu sezon futbol takımının kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu alındı. Toplantıda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak yer almazken, diğer yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantıda görüşülecek maddeler ise şöyle:



- Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,


- Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,


- Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş kesin olmayan mali - yönetsel - sportif özet raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması,


- Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla düzenlenen özet mali - yönetsel - sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,


- Gündemin 3.maddesinde sunulan özet rapor ve 4. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,


- Güncel konular ve dilekler

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:09
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