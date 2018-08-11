Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Bafetimbi Gomis açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımdaki geleceği merak konusu olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis hakkında konuştu.

TRT Spor'a konuşan Cengiz, transfer konusunda önemli açıklamalar yaparken futbolculara gelen ciddi bir teklifin olmadığını söyledi.

''GOMIS GİTMEYECEK!''

Gomis'in takımda kalacağını belirten başkan, "Gomis gitmeyecek. Tüm oyuncularımız değerli. 6. görünüyor Süper Lig ama bana göre Avrupa'nın en iyi 4 liginden biri. Burada şampiyon olmuş bir kadroyu küçümsemeyin. Bu kadro şampiyon oldu. Bu kadronun dağılacağını, hezimete uğrayacağını zannetmeyin. Bütün çatışmalar içinde 1-2 muharebeyi kaybedebilirsiniz. Bütün oyuncularımıza teklifler var, taraftarın hoşlanmadığı oyunculara bile var ama resmi, kabul edilebilir bir teklif yok. Resmi olunca, gereğini Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda yaparız" ifadelerini kullandı.

(TRT Spor)