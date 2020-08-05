Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay'dan takım harcama limiti değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2020-2021 sezonu için açıkladığı takım harcama limitlerinin, son 3 yılda futbolda elde edilen gelirlerin ortalaması alınarak hesaplandığını belirterek, "Futbol faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu." dedi.

TFF'nin açıklamasına göre Galatasaray, en fazla harcama limitine sahip takım olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımın harcama limiti 429 milyon lira olarak belirtilirken, bu oran izin verilen yüzde 15 sapmayla 493 milyon liraya çıkıyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, harcama limitlerinin belirli kriterlere göre hesaplandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuyu doğru ortaya koyabilmek için harcama limitlerinin nasıl hesaplandığını bilmek gerekiyor. Harcama limitleri, son 3 yılın futbol gelirlerinin ortalaması alınarak belirleniyor. Yani gişe, sponsorluk ve futbolcu satışından gelir giderler ile Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirin bir bölümü, takım harcama limitlerinin tespitinde değerlendiriliyor. Bir anlamda sizin oluşturduğunuz gelir kapasitesine göre belirleniyor. Bunun dışında bağış, borç, kredi gibi gelirlerin bu hesapta yeri yok. Galatasaray, son 3 yıldır sadece sportif anlamda değil, idari anlamda da başarılı oldu. İdari başarı zaten mali başarıyı getirdi. Limitlerin tespiti de bu şekilde. Galatasaray ile diğer takımlar arasında önemli bir fark ortaya çıkmış oldu."

Yusuf Günay, Galatasaray'ın yönetimleri döneminde iki kez Süper Lig'de şampiyon olduğunu hatırlatarak, "İki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Sponsorluk ve stat gelirlerimiz önemli oranda arttı. Yani futbol faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu. Bu da Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun dikkate alınması gereken bir başarısıdır diye düşünüyorum. Galatasaray bizim dönemde 6 transfer dönemi yaşadı. Her dönemde artı verdik. Zaten bu dönemlerde artı verdiğimiz için harcama limitleri bu derece diğer takımlardan farklı şekilde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.