Galatasaray, Kayserispor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak.10 Kasım 2018 Cumartesi 18:48
Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Kadir Has Stadında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR:
Muammer, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atilla, Mensah, Şamil, Chery, Rotman, Bilal, Umut.
GALATASARAY:
Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Ömer, Onyekuru, Maicon, Belhanda, Selçuk, Feghouli, Sinan.
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