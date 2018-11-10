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Galatasaray, Kayseri'de gol oldu yağdı!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 21:02
Galatasaray, Kayseri'de gol oldu yağdı!

Kadir Has Stadı'nda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru, 88. dakikada Ömer Bayram attı.

Kayserispor'da Thiago Lopes çift sarı karttan 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde 3 maçtır kazanamayan sakatlıktan ötürü eksik, derbiden sonra hocası ve 3 oyuncusu cezalı olan Galatasaray puanını 23'e çıkardı ve zirveden kopmadı. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Milli aradan sonra Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk edecek.Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:02
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