Galatasaray, Kayseri'de gol oldu yağdı!
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.10 Kasım 2018 Cumartesi 21:02
Kadir Has Stadı'nda Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru, 88. dakikada Ömer Bayram attı.
Kayserispor'da Thiago Lopes çift sarı karttan 83. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligde 3 maçtır kazanamayan sakatlıktan ötürü eksik, derbiden sonra hocası ve 3 oyuncusu cezalı olan Galatasaray puanını 23'e çıkardı ve zirveden kopmadı. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
Milli aradan sonra Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk edecek.Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.
YORUM YAZ