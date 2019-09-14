Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti | Maç sonucu ne oldu?

Dördüncü haftanın açılış maçında Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa ile karşılaştı. Galatasaray-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitt? Golleri kim attı? İşte detaylar...

Kasımpaşa kullandığı iki kornerde de istediği pozisyonları bulamadı ve bunun üzerine maç aynı seyrinde devam etti.

11.dakikada Qaresma'nın ceza sahasından gönderdiği top, dilediği gibi sonuçlanmadı ve auta çıktı.

17.dakikada Babel'in yaptığı ataklarla bir gol beklense de Kasımpaşa savunması golün üzerine yatarak durumu kurtardı.

18.dakikada Lemina'nın atağıyla Falcao'ya ulaşan top, kaleye girmedi.

30.dakikada sakatlanan Lemina oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine giren isim Ömer Bayram oldu.

34.dakikada kullanılan serbest vuruşla Belhanda ceza sahasını ortalarken, Nzonzi kafa vuruşuyla karşılık verdi. Büyük heyecannın sonunda top kalecinin eldinde kaldı.

Ceza sahasından yaklaşan Ömer Bayram'ın pasıyla Falcao Şutunu çekti ve Ben Youseff'e çarpan top, ağlarla buluştu.

Fazla topla buluşamayan Falcao 80.dakikada eline geçen fırsatı değerlendiremedi. Maçın sonunda Galatasaray puanını 7'ye yükseltirken, Kasımpaşa bir puanda kaldı.

Takımın istatistikleri şu şekilde;