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Spor

Galatasaray, Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:09:39 -
Galatasaray, Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan testler sonucunda koronavirüs testleri pozitif çıkan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi.

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