  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk'ün futbol hayatı tehlikede mi?
Spor

Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk'ün futbol hayatı tehlikede mi?

Galatasaray'da forma şansı bulamayan kaleci Fatih Öztürk'ün Vertigo hastalığına yakalandığı öğrenildi. Bu hastalığın tecrübeli kalecinin futbol hayatına bir etkisi olup olmayacağı tedavi sonrası belli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:41:00 -
Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk'ün futbol hayatı tehlikede mi?

Galatasaray'da forma şansı bulamayan kaleci Fatih Öztürk'ün Vertigo hastalığına yakalandığı öğrenildi. Bu hastalığın tecrübeli kalecinin futbol hayatına bir etkisi olup olmayacağı tedavi sonrası belli olacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fatih Öztürk, Vertigo hastalığına yakalandı. 35 yaşındaki eldivenin sarı-kırmızılıların Antalya Kampı kadrosundan ayrılması gündemde.

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre ise Fatih Öztürk, bir hafta tedavi görecek. Pazartesi günü ise çalışmalara başlaması bekleniyor.

Vertigo hastalığı nedir?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir.

Bu sezon ilk kez Trabzonspor maçında sahaya çıktı

Galatasaray’ın deneyimli kalecilerinden Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında süre aldı. Muslera’nın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe’nin istenilen performansı sergileyememesi sonrasında kaleyi devralan Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında sahaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay