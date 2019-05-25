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Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’deki 22.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:32
Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’deki 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri’inden üstü açık otobüs ile Türk Telekom Stadyumu’na geldi.


Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 şampiyonu Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri’nden akşam saatlerinde üstü açık otobüs ile hareket etti. Yol boyunca tezahüratlarla sarı-kırmızılı taraftarların eşliğinde stada gelen kafile, saat 19.05’de Türk Telekom Stadyumu’na giriş yaptı. Üstü açık otobüste taraftarları selamlayan Galatasaraylı futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar meşalelerle eşlik etti.


Futbolcuların, stada girişi esnasında otobüste tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:32
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