Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi

Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi25 Ocak 2019 Cuma 18:09
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.
Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı.
Tezahüratlar yaparak takımlarını destekleyen taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Taraftarlar tecrübeli teknik adama, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulundu.
Sarı-kırmızılı ekip, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Göztepe ile Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, hakem Bülent Yıldırım görev yapacak.
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