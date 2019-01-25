Galatasaray kafilesi İzmir'e geldi



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi. Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Tezahüratlar yaparak takımlarını destekleyen taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Taraftarlar tecrübeli teknik adama, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Göztepe ile Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, hakem Bülent Yıldırım görev yapacak.



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