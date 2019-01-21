Galatasaray kafilesi Bolu'da - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Boluspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi



BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'a konuk olacak Galatasaray, kente ulaştı. Sarı-kırmızlı ekip, Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak'ta oynanması gereken ancak hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelenen maç için yeniden Bolu'ya geldi ve konaklayacağı otele yerleşti. Takımın konaklayacağı otel önünde bekleyen taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak karşıladı. Sarı kırmızı taraftarlar, takım otobüsünden inen teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunup, takım atkısı ile çiçek verdi.



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