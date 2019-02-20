Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fransa deplasmanında - Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında yarın BLMA ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi BLMA'ya konuk olacak. Lattes kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta rakibine İstanbul'da 64-50 yenilmişti. Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 15 sayı farkla kazanması durumunda çeyrek finale yükselecek.



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