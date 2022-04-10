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Spor Galatasaray, Kadıköy'de yıkıldı
Spor

Galatasaray, Kadıköy'de yıkıldı

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a geçit vermedi. Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 22:45:00 -
Galatasaray, Kadıköy'de yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısında NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'la 2 derbiyi de kazandı.

Perdeyi Zajc açtı

Sarı-Lacivertliler'de perdeyi Miha Zajc açtı. Zajc, 26 dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Galatasaray bu golden sonra oyuna ortak olsa da net fırsat üretemedi.

İkinci yarı senaryo değişti

Maçın ikinci yarısına ise Galatasaray etkili başladı. Aslan, topa hakim olsa da gollük pozisyon üretemedi. 68. dakikada Serdar Dursun kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

Trabzon'a takip

59 puana ulaşan Sarı-Lacivertliler, 58 puanlı Konyaspor'u geride bırakarak ligin 2. sırasına yerleşti. Sarı-Lacivertliler ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 13. sıradaki Galatasaray ise 41 puanda kaldı.

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