Galatasaray Kadıköy’de Fenerbahçe’yi zorluyor! Son 7 derbiden 5 galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, rakibiyle Kadıköy'de yaptığı son maçlarda galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Okan Buruk'tan 3 galibiyet, 1 beraberlik

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 4 kez karşı karşıya geldi. Buruk, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Okan Buruk'un ekibi bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 7 derbi ve sonuçları şu şekilde:

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)