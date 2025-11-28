  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Galatasaray Kadıköy’de Fenerbahçe’yi zorluyor! Son 7 derbiden 5 galibiyet
Spor

Galatasaray Kadıköy’de Fenerbahçe’yi zorluyor! Son 7 derbiden 5 galibiyet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray Kadıköy’de Fenerbahçe’yi zorluyor! Son 7 derbiden 5 galibiyet

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı son 7 derbide üstünlüğünü hissettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçların 5’inden galip ayrılarak ezeli rakibi karşısında önemli bir avantaj elde etti. Taraftarlar ve spor yorumcuları, Galatasaray’ın deplasman performansını övgüyle değerlendiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, rakibiyle Kadıköy'de yaptığı son maçlarda galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Okan Buruk'tan 3 galibiyet, 1 beraberlik

 

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 4 kez karşı karşıya geldi. Buruk, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Okan Buruk'un ekibi bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 7 derbi ve sonuçları şu şekilde:

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

Helal olsun dedirtti! Trabzonspor Coca Cola sponsorluğunu reddetti
Helal olsun dedirtti! Trabzonspor Coca Cola sponsorluğunu reddetti

Gündem

Helal olsun dedirtti! Trabzonspor Coca Cola sponsorluğunu reddetti

Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı
Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı

Spor

Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı

Samsunspor zirvedeki yerini korudu İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları
Samsunspor zirvedeki yerini korudu İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

Spor

Samsunspor zirvedeki yerini korudu İşte UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası
Gündem

Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

Yücel Kaya'ya bugünkü yazısında Devletin İmralı’ya terörist başının yanına 3 kişilik heyet göndermesi üzerinden çıkan tartışmaları gündeme ..
Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor
Gündem

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

28 Kasım 2014’te Papa Franciscus’un Türkiye ziyaretinde Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaşanan o anlar sosyal medyada yeniden dolaş..
Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi
Dünya

Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi

Hafta sonu ABD’de yapılan yarışmada "Dünyanın En Güçlü Kadını" ünvanını kazanan Jammie Booker'ın aslında erkek olduğu ortaya çıktı. Unvanı g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23