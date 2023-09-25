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Spor Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 20:37:00 -
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, ligde yarın akşam saat 20.00’de İstanbulspor’a konuk olacak.

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