Galatasaray inkar etti, Fenerbahçe adamı alıyor, rakamı açıkladı: Sarı-lacivertliler Marsilya'ya 15 milyon euro para verilecek bile

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde Guendouzi ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe yönetimi devreye girdi ve Guendouzi ile anlaşma aşamasına geldi.

Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray Adası'nda düzenlenen yemek öncesi açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle sosyal medyada çıkan Guendouzi transferine açıklık getiren Timur, Galatasaray'ın gündeminde Guendouzi'nin olmadığını duyurmuştu.

Erden Timur, “Sayılan isimlerin yüzde 80’i olmayan isimler. Guendouzi de o isimlerden birisi. Şu an var olmayan bir opsiyon sonradan çıkabiliyor. Bunu ısrarla tekrar edeceğim. Bizim doyumsuz hissimizi, ben de bir taraftarım ve ben de her gün gazete alıp sürekli okumaktan zevk alırdım. Bizim o doyumsuz hissimizi beslemeye çalışan sistem sürekli herkese sorun üretiyor.” demişti.

Fransız basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Guendouzi için Marsilya'ya 15 milyon euro önerdiği yazıldı. Guendouzi ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, Marsilya'nın teklifi kabul etmesi halinde yıldız orta saha oyuncusuna imzayı attıracak.

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