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Spor Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı transfer etti
Spor

Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2023-08-12 17:22:00 -
Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı transfer etti

Galatasaray, TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu İlhami Siraçhan Nas ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, İlhami Siraçhan için Ankaraspor'a 10 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü Ankaraspor ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10 milyon TL tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1 milyon 350 bin TL, 2024-2025 sezonu için net 2 milyon TL, 2025-2026 sezonu için net 2 milyon 500 bin TL, 2026-2027 sezonu için net 3 milyon TL ve 2027-2028 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerini kullandı.

İlhami Siraçhan Nas, sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden de geçti.

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