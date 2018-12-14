Galatasaray ile Medipol Başakşehir 21. randevuda
- Geride kalan lig maçlarından 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı- Galatasaray, Medipol Başakşehir ile yaptığı son 8 maçta 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı- Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 10 maçta taraflar beşer kez galip geldi14 Aralık 2018 Cuma 10:08
İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 21. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 34 golüne, Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'ndaki randevuda ise Galatasaray 2-0 galip geldi.
- Galatasaray, son 8 maçta 2 kez kazandı
Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 8 maçta 2 kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 8 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
- Medipol Başakşehir'in evindeki maçlar
Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 10 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi.
Beşi Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 19, konuk Galatasaray 12 gol attı.
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