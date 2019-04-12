Galatasaray ile Beşiktaş'tan Can Bartu için başsağlığı mesajı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ve Beşiktaş Kulübü, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

İki kulüp de vefat haberini "Can Bartu'yu kaybettik" mesajıyla duyurdu. Galatasaray Kulübünün paylaştığı mesajda "Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu’nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Fenerbahçe camiasına ve Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün ise paylaştığı mesajda ise şöyle denildi:

"Beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini kazanan, Türk sporunun en önemli efsanelerinden Can Bartu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."



