Galatasaray ile Antalyaspor'un 46. randevusu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de oynayacakları maçla lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 27’ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Antalyaspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 9. sırada bulunuyor.







46. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazandı.







Ligde son 10 maçta 3 puan vermedi

Süper Lig’de son olarak dış sahada Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 10 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 6 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor’u mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.







Galatasaray, Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 24 haftada rakip fileleri 47 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar bu performansı ile Beşiktaş ile birlikte ligin en çok gol atan takımları arasında bulunuyor. Cimbom’da Mbaye Diagne 21 golle gol krallığında zirvede yer alırken, bu gollerin sadece 1’ini sarı-kırmızılı forma ile kaydetti.







Mitroglou son iki maçta skora 2 kez etki etti

Galatasaray’ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, ligdeki son iki maçta 2 kez skora katkı yaptı. Mitroglou, Akhisarspor maçının son dakikasında attığı golle takıma galibiyeti getirirken, geçtiğimiz hafta deplasmandaki BB Erzurumspor maçında da Younes Belhanda’nın golünde asisti yapan futbolcuydu.







Sahasında 31 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, ligde evinde oynadığı 31 müsabakada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 26 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.







Linnes sınırda

Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Norveçli futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.







Düdük Arda Kardeşler’de

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, daha önce sarı-kırmızılıların 1 resmi maçında görev aldı. Bu müsabakada Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.