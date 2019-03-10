0553 313 94 23

Galatasaray ile Antalyaspor'un 46. randevusu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de oynayacakları maçla lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

10 Mart 2019 Pazar 10:08
Galatasaray ile Antalyaspor'un 46. randevusu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de oynayacakları maçla lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 27’ye 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

 

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Antalyaspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 9. sırada bulunuyor.



46. randevu

 

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazandı.



Ligde son 10 maçta 3 puan vermedi

 

Süper Lig’de son olarak dış sahada Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 10 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 6 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor’u mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.



Galatasaray, Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı

 

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 24 haftada rakip fileleri 47 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar bu performansı ile Beşiktaş ile birlikte ligin en çok gol atan takımları arasında bulunuyor. Cimbom’da Mbaye Diagne 21 golle gol krallığında zirvede yer alırken, bu gollerin sadece 1’ini sarı-kırmızılı forma ile kaydetti.



Mitroglou son iki maçta skora 2 kez etki etti

 

Galatasaray’ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, ligdeki son iki maçta 2 kez skora katkı yaptı. Mitroglou, Akhisarspor maçının son dakikasında attığı golle takıma galibiyeti getirirken, geçtiğimiz hafta deplasmandaki BB Erzurumspor maçında da Younes Belhanda’nın golünde asisti yapan futbolcuydu.



Sahasında 31 maçtır kaybetmiyor

 

Galatasaray, ligde evinde oynadığı 31 müsabakada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 26 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.



Linnes sınırda

 

Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Norveçli futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



Düdük Arda Kardeşler’de

 

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, daha önce sarı-kırmızılıların 1 resmi maçında görev aldı. Bu müsabakada Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:08
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Erzurum
  5. Elazığ
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    1. Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    2. Müslüman vatandaşa saldıran İngiliz..
    3. Bozyazı’da Yıldız Kızlar Voleybol..
    4. AB’den ABD vatandaşlarına vize..
    5. Avcıların yaraladığı kızıl şahine..
    6. Burak Pehlivan: Zillet hurafe, Cumhur..
    7. Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü..
    8. Sahte pasaport temin eden 3 İranlı..
    9. Tunceli’de,Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi
    10. Kürek: Büyükler ve Deniz Küreği..
    11. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun..
    12. Baranok: Yeni Motorlu Sanayi esnafımız..
    13. MTSO’dan iş dünyasına ‘Tarihi..
    14. Galatasaray ile Antalyaspor'un 46...
    15. Doğaya uygun kuş evleri..
    16. Voleybolda baraj etabı programı belli..
    17. 39 yılın ardından doğum gününde emekli..
    18. Aman dikkat! Oyun bağımlılığı..
    19. Magandanın tüfeğinden çıkan saçmalar..
    20. Mesut Yılmaz'ın ciğerinde tümör tespit..
    21. "Bayrampaşa teknoloji üssü olacak"
    22. Balıklara yuva olacak airbus Edirne'ye..
    23. Görme engelli şampiyondan yeni..
    24. Karaisalıspor şampiyon
    25. Başkan Bakıcı asker mevlidine katıldı
    26. 4 Eylül Mahalle Konağının temeli..
    27. Kadınlar Günü’ne özel konser
    28. Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı
    29. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu yarı..
    30. Trabzon’da patlama! Ortalık savaş..
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!
    Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!