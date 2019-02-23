Galatasaray ile Akhisarspor 14. randevuda

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig’de yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılıların 11’e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın saat 19.00’da sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla ikinci sırada yer alırken, yeşil-siyahlılar ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 18 puanla sonuncu sırada bulunuyor.

14. randevu

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez kazanırken, yeşil-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Akhisar’da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

Ligde son 8 maçta 3 puan vermedi

Ligde son olarak dış sahada Beşiktaş’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, 5 kez galip gelirken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Aslan, Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa’yı mağlup etti, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

Aslan evinde 30 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde rakipleri ile oynadığı 30 müsabakada rakiplerine 3 vermedi. Aslan söz konusu maçlarda 25 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, ligde geride kalan 22 haftada attığı 45 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı fubolcu Henry Onyekuru attığı 9 takıma en çok katkı yapan futbolcu olarak bulunuyor. Devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Diagne sarı-kırmızılı forma ile 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sezonun ilk maçı Akhisar’ın

İki takım bu sezon ilk defa TFF Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 90 dakikası Yevhen Seleznyov ve Eren Derdiyok’un golleri 1-1 berabere bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca atılan penaltı atışları sonucunda Akhisarspor kupayı müzesine götürdü.

Mariano ve Linnes sınırda

Galatasaray’da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Mariano ile Martin Linnes, Akhisar karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda 24. haftada deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

Düdük Suat Arslanboğa’da

Galatasaray - Akhisarspor mücadelesini hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev alacak.