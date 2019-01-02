Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına başladı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda anatomik adaptasyon çalışması yapıldığı belirtildi.

Her oyuncunun kendi nabız aralığına göre koşu yaptığı idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.