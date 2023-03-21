Galatasaray Icardi'nin alternatifini buldu! Bir hazırlık var ve bu olacak...

Mauro Icardi'nin gitme ihtimalini düşünen Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Roma'dan arkadaşı olan Andrea Belotti ile ilgileniyor. Mauro Icardi'den sonra hücumdaki yetenek seviyesini korumak isteyen Galatasaray yönetimi, sözleşmesi biten Andrea Belotti'yi gündemine aldı! Ayrıca Nicolo Zaniolo da bu transferde önemli bir referans durumunda!

Galatasaray'da Mauro Icardi'den sonraki forvet Andrea Belotti olarak belirlendi! Nicolo Zaniolo'nun Roma'dan arkadaşı olan Belotti'nin, yazın boşa çıkma ihtimali de var... İşte kritik sürecin tüm ayrıntıları!

Mauro Icardi'nin bonservis konusunu çözememe ihtimalini düşünen yönetim, gözünü Romalı yıldıza çevirdi! Yazın sözleşmesi sona erecek olan yetenekli oyuncu ile ilgilenen Galatasaray, Roma'nın sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması halinde de makul bir bonservis teklifi yapacak.

ROMA GÖZDEN ÇIKARABİLİR

29 yaşındaki İtalyan forvet, bu sezon çok da verimli değil... Roma forması ile 32 maça çıkan Belotti, sadece 4 gol atabildi! Eskisi gibi formunda olmayan hücum oyuncusu, Jose Mourinho'nun vereceği karara göre direkt serbest de bırakılabilir. Akşam'a göre;

Futbolcu açısından ise süreç çok karışık durumda. Roma'ya geçen yaz transfer olan ama aradığını bulamayan Belotti, hocasının kendisine ne kadar inandığına göre hareket etmeyi düşünüyor.

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Son olarak ise aynı Nicolo Zaniolo'daki gibi olumsuz bir süreç yaşayan İtalyan yıldız, vatandaşı gibi yeni seçenekleri de değerlendirmeye sıcak bakıyor.