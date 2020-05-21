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Spor

Galatasaray hazırlıklara başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:02:21 -
Galatasaray hazırlıklara başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray bugün yaptığı çift idmanla hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

Antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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