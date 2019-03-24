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Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor’u 3-2 yendi

Galatasaray, milli takım arasında oynadığı hazırlık maçında TFF 1.

24 Mart 2019 Pazar 15:24
Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor’u 3-2 yendi

Galatasaray, milli takım arasında oynadığı hazırlık maçında TFF 1. lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 3-2 mağlup etti.


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçtan Muğdat Çelik (dk. 60), Ryan Donk (dk. 72) ve Selçuk İnan’ın (dk. 74 pen.) golleriyle 3-2 galip ayrıldı. Ümraniyespor’un golleri ise Serkan Göksu (dk. 28) ve Recep Aydın’dan (dk. 86 pen.) geldi.


Galatasaray, Ümraniyespor karşısında İsmail Çipe (dk. 83 Batuhan Şen), Mariano, Selçuk İnan (dk. 78 Kaan Arslan), Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Reges, Semih Kaya, Recep Gül (dk. 46 Celil Yüksel), Marcao, Muğdat Çelik (dk 83. Ahmet Sivri) ile oynadı.


Kasık adalesinde sertleşme oluşan Ahmet Çalık ve belinde ağrı hisseden Sinan Gümüş, tedbir amaçlı olarak maçta yer almazken iki oyuncu da günü özel program dahilinde çalışarak tamamladı. Yuto Nagatomo ise kendisi için hazırlanan kuvvet çalışmalarına devam etti.


Yunanistan Milli Takımı’nda sakatlanan Konstantinos Mitroglou’nun durumu da oyuncunun İstanbul’a dönmesinin ardından yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi.


Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını salı günü saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:24
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