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Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi

27 Mart 2019 Çarşamba 18:46
Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Akbaba ve Sinan Gümüş attı.

Galatasaray'da İstanbulspor karşısında, İsmail Çipe (Dk. 64 Batuhan Şen), Mariano (Dk. 82 Emirhan Civelek), Ahmet Çalık, Sinan Gümüş (Dk. 80 Ahmet Sivri), Ryan Donk, Emre Akbaba (Dk. 85 Recep Gül), Fernando Reges (Dk. 64 Gökay Güney), Semih Kaya (Dk. 80 Kaan Arslan), Emre Taşdemir (Dk. 46 Ömer Bayram), Celil Yüksel (Dk. 46 Marcao), Muğdat Çelik (Dk. 85 Batuhan Tekin) forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda, hafif ağrısı bulunan Selçuk İnan, tedbir amaçlı olarak maçta yer almazken, deneyimli futbolcu günü özel program dahilinde çalışarak tamamladı. Kostas Mitroglou’nun ise tedavisine devam edildi.

Senegal Mili Takımı'nın Mali ile oynadığı maçta omzunun üstüne düşmesinin ardından oyuna devam edemeyen ve ilk tedavisi milli takımında yapılan Mbaye Diagne'nin son durumunun, İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek olan ileri tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:46
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