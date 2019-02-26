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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki tek idmanını bugün gerçekleştirdi.

26 Şubat 2019 Salı 16:45
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki tek idmanını bugün gerçekleştirdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşılaşması için bugün saat 17.30’da özel bir uçuşla Hatay’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.



Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


"Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcos Teixeira, Celil Yüksel, Muğdat Çelik."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:45
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