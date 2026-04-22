Galatasaray - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Gençlerbirliği skoruyla devam ediyor.
16' Metahan ceza sahasının solundan içeri çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top kaleci Günay'da kaldı.
10' Lang sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.
4' Sarı Kart - Kaan Ayhan
3' Samet sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Goutas'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, Lemina, Sane, Ahmed, Lang, Icardi.
Gençlerbirliği: Erhan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore