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Galatasaray genç yıldızı resmen duyurdu

Galatasaray, Onyekuru'nun 800 bin euro kiralama bedeliyle transfer edildiğini resmen duyurdu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:26
Galatasaray genç yıldızı resmen duyurdu

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için ikinci ve son resmi açıklamasını da yaptı.

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun 800 bin euro kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar transfer edildiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada Onyekuru'ya yıllık 1,2 milyon euro sabit ücret verileceği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama...

''Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:26
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