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Spor

Galatasaray genç yıldızı listesine aldı

Galatasaray stoper arayışlarını hızla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu sefer de Independiente'nin 23 yaşındaki genç yıldız Alan Franco’yu listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:45:00 -
Galatasaray genç yıldızı listesine aldı

Galatasaray önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmaya hazılanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Alan Franco’yu transfer etmek için girişimlerde bulunacak.

Arjantin’li stoperin kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç isim bu sezon oynadığı 21 maçta 1 asist yaptı.

Ayrıca genç oyuncunun piyasa değeri ise 4 milyon euro.

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