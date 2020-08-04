Galatasaray genç yıldızı listesine aldı

Galatasaray önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmaya hazılanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Alan Franco’yu transfer etmek için girişimlerde bulunacak.

Arjantin’li stoperin kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç isim bu sezon oynadığı 21 maçta 1 asist yaptı.

Ayrıca genç oyuncunun piyasa değeri ise 4 milyon euro.