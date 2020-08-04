Galatasaray genç yıldızı listesine aldı
Galatasaray stoper arayışlarını hızla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu sefer de Independiente'nin 23 yaşındaki genç yıldız Alan Franco’yu listesine aldı.
Galatasaray önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmaya hazılanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Alan Franco’yu transfer etmek için girişimlerde bulunacak.
Arjantin’li stoperin kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç isim bu sezon oynadığı 21 maçta 1 asist yaptı.
Ayrıca genç oyuncunun piyasa değeri ise 4 milyon euro.