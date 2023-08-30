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Spor Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 14:43:00 -
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda top kapma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Teknik heyet ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı açarak poz verdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’da gerçekleştireceği idmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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