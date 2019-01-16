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Galatasaray forvet transferi yapacak mı? Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği transfer hakkında konuştu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 02:43
Galatasaray forvet transferi yapacak mı? Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi

Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?" sorusuna "Biz de çok merak ediyoruz." cevabını verdi.

Öte yandan Ocak ayında forvet transferi sözü veren ve Twitter hesabından transfer yapılacağını belirten tweetler atan Albayrak'ın bu tweetleri de silmesi dikkat çekti.

(Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 02:43
  1. Galatasaray
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Transfer

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