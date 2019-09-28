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Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:51
Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele bu akşam 20.00'de TT Arena'da oynanacak.

Futbolseverler merak ediyor

Derbiye sayılı saatler kala futbolseverler iki takımın muhtemel 11'lerini aratmaya başladı. İşte, derbinin muhtemel 11'leri...

Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray:

Fernando Muslera

Mariano

Luyindama

Marcao

Nagatomo

Nzonzi

Lemina

Babel

Belhanda

Feghouli

Falcao

Fenerbahçe:

Altay Bayındır

Ozan Tufan

Zanka

Jailson

Dirar

Emre

Gustavo

Tolga Ciğerci

Deniz Türüç

Max Kruse

Muriç

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:51
  1. Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
  2. Galatasaray
  3. Galatasaray-Karabükspor maçı
  4. Fenerbahçe
  5. derbi
  6. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı
  7. muhtemel 11'ler

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