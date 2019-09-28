Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele bu akşam 20.00'de TT Arena'da oynanacak. Futbolseverler merak ediyor Derbiye sayılı saatler kala futbolseverler iki takımın muhtemel 11'lerini aratmaya başladı. İşte, derbinin muhtemel 11'leri... Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Galatasaray: Fernando Muslera Mariano Luyindama Marcao Nagatomo Nzonzi Lemina Babel Belhanda Feghouli Falcao Fenerbahçe: Altay Bayındır Ozan Tufan Zanka Jailson Dirar Emre Gustavo Tolga Ciğerci Deniz Türüç Max Kruse Muriç

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