Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri28 Eylül 2019 Cumartesi 16:51
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele bu akşam 20.00'de TT Arena'da oynanacak.
Futbolseverler merak ediyor
Derbiye sayılı saatler kala futbolseverler iki takımın muhtemel 11'lerini aratmaya başladı. İşte, derbinin muhtemel 11'leri...
Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray:
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Nzonzi
Lemina
Babel
Belhanda
Feghouli
Falcao
Fenerbahçe:
Altay Bayındır
Zanka
Jailson
Dirar
Emre
Gustavo
Deniz Türüç
Max Kruse
Muriç
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